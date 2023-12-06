Пожар в Петербургской консерватории начался со склада и усугубился «тягой, как в камине»

Подрядчик реконструкции Петербургской консерватории рассказал, откуда начался пожар. И повлияет ли он на сроки сдачи объекта.



Как сообщили «Фонтанке» в АО «Политехстрой» 6 декабря, возгорание произошло на складе внутри помещений Консерватории им. Римского-Корсакова. Всех сотрудников оперативно эвакуировали со строительной площадки.



В компании уверили, что возгорание не повлияет на сроки сдачи объекта.



Параллельно с этим источник, близкий к проведению работ, уточнил, что полыхает лестничный пролет и это создает «тягу, как в камине». Тушение осложняется тем, что внутри очень много деревянных конструкций – от обшивки до временных. На месте помимо МЧС представители всех правоохранительных ведомств. Всех интересует один вопрос – причина возгорания.

