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    Пожар в Консерватории

    В центре Петербурга горит здание консерватории. Растут пробки

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    53 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
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    Сильный пожар начался в здании консерватории, закрытом на реконструкцию, в центре Петербурга днём 6 декабря. На кадрах читателей «Фонтанки» — пламя и столб чёрного дыма. Огонь видно в окнах с первого по четвертый этаж. Судя по видео, сильнее всего горит на первом.

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    «Горит консерватория уже 15 минут как, пожарных так и нет», — рассказывает читательница «Фонтанки» Анна. Читатель Алексей сообщает: «Пожарных нет, одна скорая». По данным «Фонтанки», причина возгорания неясна, возможно, загорелись леса. Информации о том, если ли пострадавшие, не поступало.

    читатель «Фонтанки» Алексей

    Пользователи «Яндекс.Карт» сообщают, что движение на улице Декабристов перекрыто из-за пожара. На Декабристов и Глинки плотные пробки.

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    В городском ГУ МЧС «Фонтанке» сообщили, что горит на первом этаже здания на Театральной площади, 3. Людей эвакуировали, площадь пожара уточняется.

    Консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова — один из главных городских долгостроев. Здание находится на реконструкции. Планировалось, что реставрация памятника будет завершена в 2019 году. Помещения опустели ещё в 2014 году — консерватория переехала на Глинки, 2. С подрядчиками зданию на Театральной не везло. Они менялись, контракты расторгали. Работы сдвинулись с места в 2020 году, когда на ситуацию обратил внимание Владимир Путин. Реставрацию он комментировал и в августе этого года. Предполагается, что ее завершат в 2024 году. Работы ведет московский «Политехстрой». В июле «Фонтанка» показывала, как движется процесс.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей

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