Рабочие спасались в люльке: пожар в Консерватории

В МЧС сообщили, что в 14:29 пожар в консерватории был локализован. В 14:42 был дан отказ дополнительному номеру 1-БИС. В 14.50 ликвидировано открытое горение

На месте девять единиц техники и 36 человек личного состава.



Сведений о пострадавших нет.