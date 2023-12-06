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    Пожар в Консерватории

    Рабочие спасались в люльке: пожар в Консерватории

    Здание загорелось через 11 лет после начала реставрации

    10086
    50 комментариев

    Здание петербургской Консерватории загорелось днем. Его реставрируют с 2012 года и как раз планировали завершить работы в 2024-м. Горело сильно - из окон первого этажа вырывалось пламя. Сейчас на месте изучают последствия пожара. «Фонтанка» следит за развитием событий в режиме онлайн.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Движение стоит от Декабристов до Лермонтовского. И автобусы. И люди на остановке.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    А вот как эвакуировали людей с крыши горящей консерватории.

    На объекте было 1258 строителей. Во время пожара эвакуировать пришлось семерых.

    Читатель «Фонтанки»

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    В МЧС сообщили, что в 14:29 пожар в консерватории был локализован. В 14:42 был дан отказ дополнительному номеру 1-БИС. В 14.50 ликвидировано открытое горение

    На месте девять единиц техники и 36 человек личного состава.

    Сведений о пострадавших нет.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру

    Рабочие рассказали нашему корреспонденту, что пожар был на лестнице. Уже готовой — с отделкой. Там не было тепловых пушек, но были кабели и склад. «До зала огонь не дошел», — уверен собеседник «Фонтанки».

    Другой рабочий на вопрос о том, есть ли пострадавшие, ответил, что нет. Но есть другой повод для печали.

    «Одно огорчение — не все пообедать успели», — констатировал собеседник.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Пожарные с трудом сняли с машины примёрзшую лестницу и отправились с ней внутрь здания консерватории.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Наш корреспондент сняла общий сбор реставраторов консерватории на Театральной площади.

    Старший пересчитывает рабочих.

    «У меня не сошлось, видимо, разбежались», — констатирует старший.

    «У меня спина обгорела», — говорит один рабочий нашему корреспонденту. Под курткой не видно. На предложение показать попросил денег.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    В МЧС показали, как тушили консерваторию.

    МЧС Петербурга

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    «Сейчас там все, от дознания МЧС до людей из Большого дома, будут проверять и на намеренный поджог тоже. Горит сильно. Судя по видео, там полыхает лестничный марш, а там тяга, как в камине, закрытого контура там в любом случае еще не было. Ну и внутри — навалом дерева, от обшивки до временных конструкций. Мы можем, конечно, поверить, что их обрабатывали раз в год, как положено, от пожаров, но картинку вы сами видите», — заявил собеседник «Фонтанки», близкий к проведению работ.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    «Произошло возгорание на складе внутри помещений Консерватории им. Римского-Корсакова. Произведена эвакуация сотрудников со строительной площадки. Пожарные расчеты занимаются устранением возгорания. Возгорание не повлияет на сроки сдачи объекта», — заявил подрядчик АО «Политехстрой».

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Свежее видео с места пожара в консерватории. Заметно, что с возгоранием удалось справиться, но ущерб еще предстоит оценить.

    Прокуратура Петербурга

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщил источник «Фонтанке», из здания эвакуировано семь человек с четвертого этажа. Предположительно, очаг возгорания был внутри здания на первом этаже.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Открытого пламени теперь не видно, только густой дым.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Президент России Владимир Путин в августе прокомментировал затянувшуюся реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге на совещании по вопросу развития строительной отрасли в Кремле. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

    На вопрос, когда будут закончены работы, главе государства ответили, что это произойдет в 2024 году. «Точно? Ну это просто уже... Не буду дальше говорить. Строители не любят музыку. Такого не может быть! Интеллигентные люди!» — ответил президент.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Закончить все работы в здании консерватории планировали к 2024 году. Первоначально реставрация должна была завершиться в 2019 году, но из-за сложностей с подрядчиками и финансированием проект затянулся.

    В 2020 году проблема привлекла внимание президента Владимира Путина, что привело к заключению контракта с новым подрядчиком, московской компанией «Политехстрой». Контроль за процессом выполнения работ передан госкорпорации «Единый заказчик в сфере строительства».

    В августе 2023 года президент Путин выразил некоторое недоумение по поводу затянувшегося процесса реставрации.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» обратилась за комментарием к подрядчику реконструкции Петербургской консерватории АО «Политехстрой».

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    На месте работают пожарные. Движение перекрыто. Как уточнили в МЧС, горение идет на площади 100 кв. м. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Работают шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что горит на первом этаже, из здания эвакуируют людей. Площадь пожара уточняется.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Читатель «Фонтанки.ру» Алексей

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Читатель «Фонтанки.ру» Алексей

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Движения в районе консерватории почти нет, если судить по «Яндекс.Картам». Покраснели улица Декабристов в обе стороны и улица Глинки.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пожарные прибыли на место возгорания.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Здание Петербургской консерватории в данный момент с запозданием реставрируют. Работы начались в 2012 году, их собирались завершить в 2024 году. Это та самая консерватория, о реставрации которой Владимир Путин сказал, что процесс слишком затянулся. О возможных причинах задержки он пошутил на совещании с ответственными чиновниками в августе 2023-го так: «Мне все время говорят: строители не любят музыку. А я говорю: такого не может быть. Интеллигентные люди».

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Очевидцы сообщают, что в Петербурге на улице Глинки горит консерватория — уже как 15 минут. Пожарных, по их словам, ещё нет, но есть скорая помощь.

    Фото: Алина Циопа / Фонтанка.ру
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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