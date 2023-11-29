КГИОП показал, как проходит затянувшаяся реставрация Петербургской консерватории

Сотрудники КГИОП осмотрели текущие работы по реставрации и подготовке здания консерватории для современного использования. Во время работ была обнаружена живопись в перекрытии фойе зала Глазунова, сохранившаяся от бывшего фойе зала Большого (Каменного) театра. Ее предложили музеефицировать, сообщает 29 ноября пресс-служба Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Также специалисты подробно обсудили реставрацию фасада, парадной лестницы, бывшей домовой церкви, особенности восстановления залов Глазунова и Рубинштейна с учетом их уникальной акустики.