Штрафы, аресты и обязательные работы: наказаны 242 участника беспорядков в Махачкале

Суды назначили наказания 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Большинство из них получили административные аресты. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.



По ее словам, всего суды рассмотрели 242 административных дела. По 104 из них нарушителям назначены аресты на срок от 1 до 10 суток. 94 участника беспорядков получили штрафы на сумму от 3 до 10 тысяч рублей. 42 человека отправятся на обязательные работы. В отношении двух лиц производство прекращено.