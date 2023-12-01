    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.76eur97.91

    Штрафы, аресты и обязательные работы: наказаны 242 участника беспорядков в Махачкале

    138
    1 комментарий

    Суды назначили наказания 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Большинство из них получили административные аресты. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

    По ее словам, всего суды рассмотрели 242 административных дела. По 104 из них нарушителям назначены аресты на срок от 1 до 10 суток. 94 участника беспорядков получили штрафы на сумму от 3 до 10 тысяч рублей. 42 человека отправятся на обязательные работы. В отношении двух лиц производство прекращено.

    Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прилета рейса из Тель-Авива. Толпа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу в поисках евреев. Возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. 44 фигуранта дела на прошлой неделе отправились в СИЗО.

    В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. Работа аэропорта была полностью восстановлена на следующий день после происшествия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Беспорядки в Махачкале
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close