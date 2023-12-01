Штрафы, аресты и обязательные работы: наказаны 242 участника беспорядков в Махачкале

Суды назначили наказания 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Большинство из них получили административные аресты. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.
По ее словам, всего суды рассмотрели 242 административных дела. По 104 из них нарушителям назначены аресты на срок от 1 до 10 суток. 94 участника беспорядков получили штрафы на сумму от 3 до 10 тысяч рублей. 42 человека отправятся на обязательные работы. В отношении двух лиц производство прекращено.
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прилета рейса из Тель-Авива. Толпа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу в поисках евреев. Возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. 44 фигуранта дела на прошлой неделе отправились в СИЗО.
В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. Работа аэропорта была полностью восстановлена на следующий день после происшествия.