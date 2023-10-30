    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    752мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.22eur98.35

    Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков

    2021
    22 комментария

    Махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил работу после беспорядков. Прием и отправка самолетов началась с 14:00 по московскому времени 30 октября, сообщает Росавиация.

    Отмечается, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу временно перенаправят в другие города.

    «Аэрофлот» объявил, что рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва — Махачкала — Москва, а также все последующие рейсы будут выполняться из Уйташа.

    Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов ранее заявил, что за время беспорядков получил ущерб и сам аэропорт: пострадали оборудование и объекты инфраструктуры. Сейчас на месте работают сотрудники дагестанского СК.

    Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным Минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Задержаны более 60 человек. Как заявили в пресс-службе СК РФ, в настоящее время у участников беспорядков в Дагестане проходят обыски, а сами они допрашиваются.

    Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close