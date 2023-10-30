Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков

Махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил работу после беспорядков. Прием и отправка самолетов началась с 14:00 по московскому времени 30 октября, сообщает Росавиация.

Отмечается, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу временно перенаправят в другие города.

«Аэрофлот» объявил, что рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва — Махачкала — Москва, а также все последующие рейсы будут выполняться из Уйташа.

Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов ранее заявил, что за время беспорядков получил ущерб и сам аэропорт: пострадали оборудование и объекты инфраструктуры. Сейчас на месте работают сотрудники дагестанского СК.

