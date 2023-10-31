Песков: по итогам совещания Путина будет усилено противодействие вмешательству извне

По итогам вчерашнего совещания президента России Владимира Путина будут усилены меры по противодействию вмешательству в дела РФ извне. Об этом в ходе конференц-колла с журналистами 31 октября заявил Дмитрий Песков.

«Разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что на это указывает состав участников совещания (цитата по ТАСС).

Среди них — министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и другие.