    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.24eur98.62

    Песков: по итогам совещания Путина будет усилено противодействие вмешательству извне

    2791
    48 комментариев

    По итогам вчерашнего совещания президента России Владимира Путина будут усилены меры по противодействию вмешательству в дела РФ извне. Об этом в ходе конференц-колла с журналистами 31 октября заявил Дмитрий Песков.

    «Разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что на это указывает состав участников совещания (цитата по ТАСС).

    Среди них — министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и другие.

    Путин в ходе совещания 30 октября заявил, что спецслужбы и главы регионов должны действовать твердо, чтобы защитить конституционный строй, права и свободу российских граждан. По мнению Путина, события в аэропорту Махачкалы в воскресенье были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины, руками западных спецслужб.

    29 октября толпа жителей Дагестана прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ в Махачкале. На данный момент задержаны 83 человека, известно о 20 пострадавших.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПесковКремльВладимир ПутинБеспорядки в Махачкале
    ЛАЙК3
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 48

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close