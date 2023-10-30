Путин: для раскола российского общества применяют «изощренные технологии»

Для раскола российского общества применяют «изощренные технологии», заявил 30 октября Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ, правительства и руководством силовых ведомств.



«Против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества <…> применяют самые разные средства: как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», — сказал Путин.



Президент РФ заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, Ираке и Сирии стоят «правящие элиты США и их сателлиты».

