Путин: для раскола российского общества применяют «изощренные технологии»

Для раскола российского общества применяют «изощренные технологии», заявил 30 октября Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ, правительства и руководством силовых ведомств.
«Против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества <…> применяют самые разные средства: как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», — сказал Путин.
Президент РФ заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, Ираке и Сирии стоят «правящие элиты США и их сателлиты».
Совещание, на котором Путин сделал это заявление, созвали после погрома в аэропорту Махачкалы. Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти среди прилетевших граждан Израиля.
Дагестанский следком возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что происходящее в Дагестане — спланированная извне провокация.