Как отличить ковид от ОРВИ и гриппа: на какие симптомы обратить внимание жителям России

Подъем заболеваемости ковидом после начала холодов прогнозировали еще летом Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. В некоторых регионах уже начали вспоминать о противоковидных мерах. Стоит вспомнить и о том, какими симптомами ковид проявляется и как отличить его от других инфекций, которые осенью начинают активно распространяться.



— Сейчас многих тревожит новый вариант вируса, получивший название «пирола», — говорит врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — Он отличается примерно тем же, чем изначально «омикрон» отличался от предыдущих версий — он накопил достаточно много мутаций, хорошо обходит иммунную систему, соответственно, заболеваемость [в мире] тоже подскочила. Но специфики у него никакой нет — он, так же как и «омикрон», менее склонен вызывать тяжелое течение с пневмониями, они возможны, но реже. Чаще ковид сейчас протекает как обычная ОРВИ: слабость, недомогание, температура 38–39, боль и покраснение в горле, осиплость, охриплость, кашель, ощущение заложенности в грудной клетке. Но все эти симптомы характерны для всех ОРВИ, ничего особенного тут нет.



Иммунолог Николай Крючков тоже говорит, что в основном ковид при легком течении дает те же симптомы, что и ОРВИ. Помимо уже перечисленных, это могут быть боли в мышцах и суставах, резкая слабость, тошнота, боли в животе.

— Конечно, при более тяжелом течении симптоматика будет меняться: там уже может быть одышка, тяжелый сухой кашель, резкие боли, головная боль, побледнение носогубного треугольника, выраженная сонливость, граничащая с нарушением сознания, — отмечает Крючков. — Это могут быть и другие симптомы — зависит от того, какую систему наиболее поразил вирус.



При легком же течении болезни невозможно отличить ковид от ОРВИ и гриппа клинически, то есть по симптомам. Убедиться в диагнозе можно, только если он подтвержден лабораторными методами: ПЦР-тестом или тестом на антиген.

— Пытаться понять по симптомам ОРВИ это или ковид — это гадание на кофейной гуще, потому что тот ковид, который есть сейчас, в легкой форме ничем не отличается от других острых респираторных вирусных инфекций, — говорит терапевт Иван Скороходов.



По данным Роспотребнадзора, сейчас в России большая часть случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «омикрон». Новый вариант, получивший название «пирола», тоже подвид «омикрона», но имеет дополнительные мутации по сравнению с ранее выявленными вариантами этого штамма коронавируса. По информации ведомства, в России пока не выявляли «пиролу», однако в мире этот вариант распространяется довольно активно. Ранее мы рассказывали, чем отличается «пирола» от всех своих предшественников и как может пройти новая волна заболевания.