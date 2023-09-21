    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.62eur103.37

    Как отличить ковид от ОРВИ и гриппа: на какие симптомы обратить внимание жителям России

    Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла почти вполовину

    373
    9 комментариев
    Подъем заболеваемости ковидом после начала холодов прогнозировали еще летом
    Подъем заболеваемости ковидом после начала холодов прогнозировали еще летомФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. В некоторых регионах уже начали вспоминать о противоковидных мерах. Стоит вспомнить и о том, какими симптомами ковид проявляется и как отличить его от других инфекций, которые осенью начинают активно распространяться.

    — Сейчас многих тревожит новый вариант вируса, получивший название «пирола», — говорит врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — Он отличается примерно тем же, чем изначально «омикрон» отличался от предыдущих версий — он накопил достаточно много мутаций, хорошо обходит иммунную систему, соответственно, заболеваемость [в мире] тоже подскочила. Но специфики у него никакой нет — он, так же как и «омикрон», менее склонен вызывать тяжелое течение с пневмониями, они возможны, но реже. Чаще ковид сейчас протекает как обычная ОРВИ: слабость, недомогание, температура 38–39, боль и покраснение в горле, осиплость, охриплость, кашель, ощущение заложенности в грудной клетке. Но все эти симптомы характерны для всех ОРВИ, ничего особенного тут нет.

    Иммунолог Николай Крючков тоже говорит, что в основном ковид при легком течении дает те же симптомы, что и ОРВИ. Помимо уже перечисленных, это могут быть боли в мышцах и суставах, резкая слабость, тошнота, боли в животе.

    — Конечно, при более тяжелом течении симптоматика будет меняться: там уже может быть одышка, тяжелый сухой кашель, резкие боли, головная боль, побледнение носогубного треугольника, выраженная сонливость, граничащая с нарушением сознания, — отмечает Крючков. — Это могут быть и другие симптомы — зависит от того, какую систему наиболее поразил вирус.

    При легком же течении болезни невозможно отличить ковид от ОРВИ и гриппа клинически, то есть по симптомам. Убедиться в диагнозе можно, только если он подтвержден лабораторными методами: ПЦР-тестом или тестом на антиген.

    — Пытаться понять по симптомам ОРВИ это или ковид — это гадание на кофейной гуще, потому что тот ковид, который есть сейчас, в легкой форме ничем не отличается от других острых респираторных вирусных инфекций, — говорит терапевт Иван Скороходов.

    По данным Роспотребнадзора, сейчас в России большая часть случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «омикрон». Новый вариант, получивший название «пирола», тоже подвид «омикрона», но имеет дополнительные мутации по сравнению с ранее выявленными вариантами этого штамма коронавируса. По информации ведомства, в России пока не выявляли «пиролу», однако в мире этот вариант распространяется довольно активно. Ранее мы рассказывали, чем отличается «пирола» от всех своих предшественников и как может пройти новая волна заболевания.

    Подъем заболеваемости ковидом после начала холодов прогнозировали еще летом
    Подъем заболеваемости ковидом после начала холодов прогнозировали еще летомФото: Владислав Лоншаков / E1.RU

    По теме

    КоронавирусКовидCOVID-19
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость21 Сен 2023 в 13:15
    Ахахаха, пошел прогрев.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close