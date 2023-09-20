«Больных будет столько же, как в начале пандемии». Врач — о новой волне ковида, которая накроет нас, как в 2020-м, уже через три недели

В больницах снова развернут места для пациентов с ковидом Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Через 3–4 недели Россия может подойти к подъему заболеваемости ковидом, сопоставимому с первым и вторым годами пандемии, прогнозирует врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Уже сейчас в России заболеваемость COVID-19 только за последнюю неделю выросла почти в полтора раза, заявили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, хотя учета больных, как во время ковида, и не ведется. По словам Александра Соловьева, многие страны сократили тестирование на COVID-19, но можно ориентироваться на те государства, которые занимаются мониторингом сточных вод.

— Их расчеты позволяют понять, что происходит сейчас с инфицированием, — рассказал эксперт. — Например, одна из последних моделей, представленных в США, демонстрирует, что ежедневно инфицируются 650 тысяч американцев. И предполагается, что в ближайшие полтора месяца еще около 70% населения будет инфицировано. То есть сейчас там волна ковида достигла уровня первой волны пандемии и практически приблизилась к пику дельты по количеству инфицированных людей. Если переносить на Россию, мы этот подъем увидим через три, может быть, четыре недели.

«Количество больных в России будет таким же, как в первом и втором году пандемии» Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики

При этом, отметил Александр Соловьев, в мире пока не началось активное распространение новой версии «омикрона», названной «пирола». Ожидается, что она даст еще одно ухудшение ситуации с заболеваемостью.



По мнению врача, несмотря на рост пациентов с ковидом, такой нагрузки на систему здравоохранения, как в начале пандемии, не будет. Это связано с тем, что новые варианты вируса протекают легче. К тому же большая часть людей приобрела иммунную защиту, которая в какой-то степени еще помогает. — Сам вирус изменился с момента появления «омикрона» не в сторону утяжеления, а в сторону большей заразности и лучшего уклонения от приобретенного иммунитета. Хотя о «пироле» выходят неоднозначные научные публикации, в одних исследованиях демонстрируется меньшая патогенность клеток, в других — предпосылки к большей патогенности. Так что в ближайшие два месяца нас ждет рост заболеваемости с большой нагрузкой на амбулаторную сеть, на скорую помощь, на неотложные службы и поликлиники. Рост госпитализаций тоже будет, но не такой, как в первые два года пандемии. Однако стоит ждать возврата под ковид какого-то количества коечного фонда.

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А вот информации о новой прививочной кампании пока нет. По словам Александра Соловьева, последние партии «Спутник V» поступали в регионы в небольшом количестве весной. Также появлялась информация, что вакцину модифицируют под новые варианты коронавируса.



— Сейчас зарегистрировано несколько клинических исследований вакцин с обновленным составом. Но исследования только начали проводиться. Они, видимо, будут идти всю осень, а может быть, даже до конца этого года. И только после этого в производство поступит обновленная вакцина, которую мы увидим в лучшем случае начиная с конца года.

В Роспотребнадзоре рассказали, что «пирола» более заразна, чем ее предшественники.