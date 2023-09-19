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    COVID-19

    В Петербурге больше 1000 новых случаев заболевания забытым вирусом

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    Коронавирусная статистика в России продолжает рост — заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей выросла на 48%, сообщили в федеральном оперштабе 19 сентября.

    Как говорится в отчете за неделю с 11 по 17 сентября, за этот период в России были госпитализированы 1973 человека — на 20,6% больше, чем на предыдущей неделе, выявлено 7280 новых случаев, подтверждено 14 летальных исходов. Из них в Петербурге: 1130 новых случаев, 107 госпитализаций. Летальных исходов в городе нет.

    Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах России, заболеваемость выросла в 70 регионах.

    19 сентября в Москве возобновил работу временный ковидный госпиталь в Сокольниках.

    Напомним, что у коронавируса появился новый вариант — «пирола». Он более заразный, чем его предшественники, включая «омикрон», рассказал Роспотребнадзор.

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