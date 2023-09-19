RT: ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу

Временный ковидный госпиталь в Сокольниках в Москве возобновляет работу c 19 сентября, сотрудники уже выведены. Об этом сообщает RT со ссылкой на учреждение.



Напомним, что у коронавируса появился новый вариант — «пирола». Он более заразный, чем его предшественники, включая «омикрон», рассказал Роспотребнадзор. Однако он, отметили в ведомстве, не рассматривается как «втoрое пришествие» «омикрона». По словам экспертов, у «пиролы» несколько характерных симптомов, среди которых продолжительный кашель, потеря аппетита и обоняния.



В сентября, напомним, в России и Петербурге фиксируется рост заболеваемости COVID-19.