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    COVID-19

    RT: ковидный госпиталь в Сокольниках возобновляет работу

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    Временный ковидный госпиталь в Сокольниках в Москве возобновляет работу c 19 сентября, сотрудники уже выведены. Об этом сообщает RT со ссылкой на учреждение.

    Напомним, что у коронавируса появился новый вариант — «пирола». Он более заразный, чем его предшественники, включая «омикрон», рассказал Роспотребнадзор. Однако он, отметили в ведомстве, не рассматривается как «втoрое пришествие» «омикрона». По словам экспертов, у «пиролы» несколько характерных симптомов, среди которых продолжительный кашель, потеря аппетита и обоняния.

    В сентября, напомним, в России и Петербурге фиксируется рост заболеваемости COVID-19.

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