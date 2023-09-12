    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.51eur103.53

    Петербург стал первым по смертям от забытого вируса, а по России рост почти на 50 %

    927
    12 комментариев

    Заболеваемость коронавирусом выросла почти на 50 % в России, а по числу смертей за неделю Петербург теперь первый по стране, следует из отчета федерального оперштаба.

    За неделю с 4 сентября по 10 сентября в России госпитализированы 1 636 человек, на 39,6 %, заболеваемость выросла на 49,2 %. В Петербурге за тот же период — 3 летальных исхода, 638 новых случаев, 76 госпитализаций.

    Тем временем грипп и ОРВИ разгоняются в Петербурге похожими темпами: у детей зафиксирован рост заболеваемости на 56 %, писала «Фонтанка».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Коронавирус
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close