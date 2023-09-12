Петербург стал первым по смертям от забытого вируса, а по России рост почти на 50 %

Заболеваемость коронавирусом выросла почти на 50 % в России, а по числу смертей за неделю Петербург теперь первый по стране, следует из отчета федерального оперштаба.



За неделю с 4 сентября по 10 сентября в России госпитализированы 1 636 человек, на 39,6 %, заболеваемость выросла на 49,2 %. В Петербурге за тот же период — 3 летальных исхода, 638 новых случаев, 76 госпитализаций.

Тем временем грипп и ОРВИ разгоняются в Петербурге похожими темпами: у детей зафиксирован рост заболеваемости на 56 %, писала «Фонтанка».