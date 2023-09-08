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    Грипп и ОРВИ разгоняются в Петербурге: у детей рост на 56%

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    Рост числа заболевших гриппом и ОРВИ зафиксирован в Петербурге, особенно среди детей, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева.

    «За последние четыре недели отмечается рост на 44%. Это касается всех возрастных категорий, однако дети превалируют. На 56% — среди детского населения и на 33% — среди взрослого населения, также мы отмечаем суммарное увеличение по госпитализированным заболевшим», — рассказала Катаева 8 сентября на пресс-конференции в «Интерфаксе».

    При этом она отметила, что ситуация по гриппу и ОРВИ в целом пока благополучная, а рост связан с начавшимся осенним сезоном, формированием коллективов и началом образовательного процесса.

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