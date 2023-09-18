Второе пришествие «омикрона»? Роспотребнадзор заявил про новый самый заразный штамм-мутант

Новый вариант коронавируса «пирола» обзавелся рядом мутаций и стал более заразным, чем предшественники, включая «омикрон», сообщает Роспотребнадзор.



Как говорится в отчете ведомства от 18 сентября, новый штамм выявляют с августа в разных странах по всему миру, и в России есть тесты для его обнаружения, а обновленные коронавирусные вакцины против него тоже эффективны, так что новой волны, может быть, и получится избежать.

Первые результаты лабoраторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, cвидетельствуют о том, что «этот вариант не рассматривается как «втoрое пришествие» «омикрона», добавили в Роспотребнадзоре.