Беглов продлил COVID-ограничения до конца 2023 года

Коронавирусные ограничения и запреты в Петербурге продлили до конца 2023 года. Это следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым и опубликованного 25 августа на сайте Смольного.



Скорректировано было «ковидное» постановление правительства № 121. «В пункте 2.1 постановления слова «По 31.08.2023» заменить словами «по 31.12.2023», — говорится в тексте документа.

Таким образом, в Петербурге все еще нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований, а также курить кальяны в общественных местах.

