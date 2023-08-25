Беглов продлил COVID-ограничения до конца 2023 года

Коронавирусные ограничения и запреты в Петербурге продлили до конца 2023 года. Это следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым и опубликованного 25 августа на сайте Смольного.
Скорректировано было «ковидное» постановление правительства № 121. «В пункте 2.1 постановления слова «По 31.08.2023» заменить словами «по 31.12.2023», — говорится в тексте документа.
Таким образом, в Петербурге все еще нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований, а также курить кальяны в общественных местах.
Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире. По данным ВОЗ, в период с 25 июля по 20 августа было зафиксировано 1,5 млн новых случаев заболевания, что на 63% больше, чем за предыдущие четыре недели.