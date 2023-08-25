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    COVID-19

    Забытый вирус вернулся: заболеваемость в мире выросла на 63%

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    Коронавирусная статистика за месяц показала резкий рост, сообщили в ВОЗ.

    Как говорится в еженедельной сводке, с 24 июля по 20 августа в мире зафиксировали 1,5 млн новых случаев COVID-19. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Самый большой рост в мире зафиксирован в Южной Корее: за месяц там более 1,2 млн новых случаев. В России за тот же период снижение на 32% — до 12 тысяч новых случаев.

    В Петербурге, по данным федерального оперштаба, за неделю с 14 по 20 августа коронавирусом заразились 289 человек, умерло пятеро, а госпитализировали 29.

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