Забытый вирус вернулся: заболеваемость в мире выросла на 63%

Коронавирусная статистика за месяц показала резкий рост, сообщили в ВОЗ.



Как говорится в еженедельной сводке, с 24 июля по 20 августа в мире зафиксировали 1,5 млн новых случаев COVID-19. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Самый большой рост в мире зафиксирован в Южной Корее: за месяц там более 1,2 млн новых случаев. В России за тот же период снижение на 32% — до 12 тысяч новых случаев.

В Петербурге, по данным федерального оперштаба, за неделю с 14 по 20 августа коронавирусом заразились 289 человек, умерло пятеро, а госпитализировали 29.