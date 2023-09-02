Минобороны РФ: Крымский мост пытались атаковать морским беспилотником

Минобороны РФ сообщает, что около 23.15 мск 1 сентября была предпринята попытка террористического удара по Крымскому мосту «полупогружным безэкипажным катером».

Морской беспилотник был обнаружен и уничтожен.

Ранее об атаке беспилотников с моря в Крыму местные власти заявляли 30 августа. В ту же ночь воздушные дроны атаковали Орловскую, Рязанскую, Московскую, Брянскую, Калужскую области, Псков.

Об атаке морского беспилотника на корабли Черноморского флота сообщалось 18 августа — тогда безэкипажный катер пытался подойти к сторожевику «Пытливый» и патрульному кораблю «Василий Быков». Морской дрон был уничтожен огнем бортового вооружения.