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    Минобороны РФ: Крымский мост пытались атаковать морским беспилотником

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    Минобороны РФ сообщает, что около 23.15 мск 1 сентября была предпринята попытка террористического удара по Крымскому мосту «полупогружным безэкипажным катером».

    Морской беспилотник был обнаружен и уничтожен.

    Ранее об атаке беспилотников с моря в Крыму местные власти заявляли 30 августа. В ту же ночь воздушные дроны атаковали Орловскую, Рязанскую, Московскую, Брянскую, Калужскую области, Псков.

    Об атаке морского беспилотника на корабли Черноморского флота сообщалось 18 августа — тогда безэкипажный катер пытался подойти к сторожевику «Пытливый» и патрульному кораблю «Василий Быков». Морской дрон был уничтожен огнем бортового вооружения.

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    Крымский мостАтака морского беспилотника
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