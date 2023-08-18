Минобороны РФ: корабли Черноморского флота атаковал морской беспилотник

Минобороны РФ сообщило об атаке морского беспилотника на корабли Черноморского флота — сторожевик «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков».
Как сообщает в ночь на 18 августа официальный телеграм-канал военного ведомства, факт атаки имел место в 22.55 в 237 км юго-западнее Севастополя.
«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения <…> не достигнув цели атаки». — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что корабли продолжают выполнять задачи по «контролю судоходства в юго-западной части Черного моря».