Минобороны РФ: три украинских беспилотника сбиты в Брянской области, еще один — в Орловской

Минобороны России заявляет 30 августа о четырех сбитых БПЛА в двух регионах страны.



Как сообщает официальный телеграм-канал оборонного ведомства, средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА — над территорией Орловской области.



Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

