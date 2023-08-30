Минобороны РФ: три украинских беспилотника сбиты в Брянской области, еще один — в Орловской

Минобороны России заявляет 30 августа о четырех сбитых БПЛА в двух регионах страны.
Как сообщает официальный телеграм-канал оборонного ведомства, средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА — над территорией Орловской области.
Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.
Напомним, в ночь на 30 августа атаке БПЛА подвергся также Псков. На местном аэродроме (он двойного базирования, военный и гражданский) повреждены 4 самолета