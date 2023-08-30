Багровое небо и взрывы: что известно об атаке беспилотников в Пскове к этому часу

В ночь на 30 августа Псков был атакован беспилотниками. Местные жители услышали взрывы. Выглянув из окон и выйдя на улицу, они увидели багровое зарево над районом, где расположен аэропорт и аэродром совместного базирования. Кадры из Пскова мгновенно заполнили соцсети.
предоставлено «Фонтанке»
Обеспокоенные жители принялись набирать телефоны экстренных служб. В МЧС успокаивали встревоженных горожан, говорили о пожаре и о том, что ситуация под контролем. Тем временем, очевидцы сообщали о звуках автоматных очередей. Даже когда зарево почти померкло, стрельба продолжалась. В ночном небе сверкали трассирующие пули.
Автор: youtube.com/KOTLYAROV
Вскоре губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем телеграм-канале, что Минобороны отражает атаку беспилотников. По предварительной информации, обошлось без жертв.
В экстренных службах заявили, что в ходе удара были повреждены четыре самолета Ил-76. Небо над регионом закрыли для полетов, а дороги к аэропорту заблокировали.
Автор: youtube.com/Lanardo Silver
Чуть позже план «Ковер» объявили в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также в в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях.
По состоянию на 01.30 столичный аэропорт Внуково возобновил работу.
Это не первая атака дронов на Псковскую область, но самая масштабная. 27 мая удары были нанесены по административному зданию нефтепровода в деревне Литвиново Невельского района. В ходе атаки никто не пострадал.