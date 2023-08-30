Очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе в районе псковского аэродрома, в МЧС — о пожаре

В Пскове в ночь на 30 августа неспокойно — местные жители сообщают о взрывах в районе местного аэродрома. Сообщения и видео с места событий уже появились в соцсетях.
Владимир Шагапов
Как рассказал «Фонтанке» житель Пскова Владимир, сейчас в микрорайоне Кресты, где находится аэродром, слышны сирены, а также что-то похожее на звуки автоматных очередей. Сейчас все утихает.
«До этого было много взрывов, хлопков как бы. Но первое время казалось что учения, но как то громче, потому что дивизия находится дальше от этой части города. И я вылез на крышу пристройки и снял, что получилось. Кроме хлопков были и выстрелы, даже мне показалось, что трассеры промелькнули. Они были направлены в небо», — рассказал очевидец.
По номеру оперативного дежурного регионального управления МЧС ответили, что в районе аэродрома происходит пожар и что "все под контролем".