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    Губернатор Псковской области: Минобороны отражает атаку беспилотников

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    Министерство обороны отражает атаку беспилотников. Об этом 30 августа сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По словам главы региона, он с самого начала находится на месте.

    «По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — написал Ведерников в своем телеграм-канале.

    В ночь на среду жители Пскова сообщили о взрывах в районе местного аэродрома. Также очевидцы рассказали о стрельбе и трассерах в небе. На данный момент небо над регионом закрыто для полетов.

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