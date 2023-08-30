Губернатор Псковской области: Минобороны отражает атаку беспилотников

Министерство обороны отражает атаку беспилотников. Об этом 30 августа сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По словам главы региона, он с самого начала находится на месте.



«По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — написал Ведерников в своем телеграм-канале.

В ночь на среду жители Пскова сообщили о взрывах в районе местного аэродрома. Также очевидцы рассказали о стрельбе и трассерах в небе. На данный момент небо над регионом закрыто для полетов.