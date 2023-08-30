    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.71eur103.48

    «Ничего серьезного, но ночью убедиться сложно». Все рейсы в аэропорту Пскова на среду отменены

    539
    9 комментариев

    Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об отмене всех рейсов на 30 августа после атаки украинских беспилотников. Аэропорт будет закрыт на прилеты и вылеты до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы.

    «По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно. Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

    Напомним, в ночь на среду псковский аэропорт был атакован беспилотниками. В результате ударов повреждены четыре самолета Ил-76. Подробнее о случившемся — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака на ПсковБПЛА
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close