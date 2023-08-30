«Ничего серьезного, но ночью убедиться сложно». Все рейсы в аэропорту Пскова на среду отменены

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об отмене всех рейсов на 30 августа после атаки украинских беспилотников. Аэропорт будет закрыт на прилеты и вылеты до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы.



«По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно. Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.