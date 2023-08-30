В Брянске сбитый беспилотник повредил административное здание, начался пожар

Над Брянском ночью 30 августа сбиты четыре беспилотных аппарата самолетного типа. Никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Первое сообщение о трёх БПЛА опубликовано в 1:55, второе, об одном беспилотнике, уничтоженном над Советским районом Брянска, — в 7:15.
«В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание», — отметил Богомаз.
На месте работают экстренные и оперативные службы.
Кроме того, БПЛА сегодня атаковали Калужскую, Орловскую, Рязанскую области, Псков, Крым, один сбит в Подмосковье.