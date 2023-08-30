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    Минобороны РФ: в Калужской области сбит беспилотник

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    Около 02:00 мск средствами ПВО был сбит БПЛА самолетного типа над территорией Калужской области, сообщает 30 августа Минобороны РФ.

    Ранее военное ведомство заявило еще о четырех сбитых БПЛА в двух регионах страны.

    Военные сообщили, что в ночь на среду три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты средствами ПВО над территорией Брянской области, и еще один БПЛА — над территорией Орловской области.

    Уточнялось, что все беспилотники были самолетного типа.

    Позже оказалось, что в Орловскую область атаковали два БПЛА.

    Напомним, в ночь на 30 августа атаке БПЛА подвергся также Псков. На местном аэродроме (он двойного базирования, военный и гражданский) повреждены 4 самолета Ил-76. О событиях в Пскове «Фонтанка» подробно рассказывала здесь.

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    Атака беспилотниковКалужская область
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