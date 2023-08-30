Минобороны РФ: в Калужской области сбит беспилотник

Около 02:00 мск средствами ПВО был сбит БПЛА самолетного типа над территорией Калужской области, сообщает 30 августа Минобороны РФ.
Ранее военное ведомство заявило еще о четырех сбитых БПЛА в двух регионах страны.
Военные сообщили, что в ночь на среду три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты средствами ПВО над территорией Брянской области, и еще один БПЛА — над территорией Орловской области.
Уточнялось, что все беспилотники были самолетного типа.
Позже оказалось, что в Орловскую область атаковали два БПЛА.
Напомним, в ночь на 30 августа атаке БПЛА подвергся также Псков. На местном аэродроме (он двойного базирования, военный и гражданский) повреждены 4 самолета