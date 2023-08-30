Перехвачен летевший к Москве БПЛА, два сбиты под Рязанью. 11 самолётов уходили на запасные аэродромы

Массированная атака дронов по центральным регионам России продолжалась всю ночь 30 августа.
По данным Минобороны, около 2:30 и около 4 часов средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Рязанской области. Около 3:30 БПЛА самолетного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщает о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе.
«Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал Собянин в своём телеграм-канале.
По его словам, на месте ЧП работают экстренные службы.
Росавиация отчитывается о временном ограничении полётов во Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский. В это время «экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов». 11 пассажирских рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты. Утром московский авиаузел и Жуковский вернулись в штатный режим работы.
«После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 05:00 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», — отмечается в сообщении.
До этого, как писала «Фонтанка», около 2 часов система ПВО уничтожила один беспилотник в Калужской области, три в Брянской области и еще один в Орловской области. Кроме того, БПЛА атаковали Псков.