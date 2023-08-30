Перехвачен летевший к Москве БПЛА, два сбиты под Рязанью. 11 самолётов уходили на запасные аэродромы

Массированная атака дронов по центральным регионам России продолжалась всю ночь 30 августа.



По данным Минобороны, около 2:30 и около 4 часов средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Рязанской области. Около 3:30 БПЛА самолетного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.



Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщает о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе.



«Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — написал Собянин в своём телеграм-канале.

