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    В Севастополе беспилотники атаковали с моря

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    6 комментариев

    В Крыму ночью 30 августа атаки беспилотников отражали с моря. Об этом рассказывает в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Первое сообщение было в 3:10: «В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности».

    В 4:16 Развожаев проинформировал, что «силы ППДО закончили работу в акватории». Пока нет точной информации о числе и типе уничтоженных целей.

    До этого Минобороны сообщало, что около полуночи морская авиация уничтожила в Чёрном море четыре быстроходных военных катера с украинскими десантными группами (до 50 человек).

    Кроме того, БПЛА сегодня атаковали Орловскую, Рязанскую, Московскую, Брянскую, Калужскую области, Псков.

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    Комментарии 6

    Гость30 Авг 2023 в 08:45
    Отлично, но мало!
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