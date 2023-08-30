В Севастополе беспилотники атаковали с моря

В Крыму ночью 30 августа атаки беспилотников отражали с моря. Об этом рассказывает в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Первое сообщение было в 3:10: «В районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности».



В 4:16 Развожаев проинформировал, что «силы ППДО закончили работу в акватории». Пока нет точной информации о числе и типе уничтоженных целей.



До этого Минобороны сообщало, что около полуночи морская авиация уничтожила в Чёрном море четыре быстроходных военных катера с украинскими десантными группами (до 50 человек).

