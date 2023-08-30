Один беспилотник в Калужской области сбили, другой попал в резервуар для нефтепродуктов

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен ночью 30 августа на территории Сухиничского района Калужской области. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома», - написал он.
В Дзержинском районе, по его словам, БПЛА попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Начался пожар, он оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Оперативные службы продолжают работу.
Новость дополняется.