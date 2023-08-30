    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    0 м/с, штиль

    760мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd95.71eur103.48

    Один беспилотник в Калужской области сбили, другой попал в резервуар для нефтепродуктов

    298
    обсудить

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен ночью 30 августа на территории Сухиничского района Калужской области. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

    «Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома», - написал он.

    В Дзержинском районе, по его словам, БПЛА попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Начался пожар, он оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Оперативные службы продолжают работу.

    Новость дополняется.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close