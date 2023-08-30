Минобороны РФ: в Черном море ликвидированы четыре катера с десантом ВСУ

Самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал в Черном море четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек. Об этом 30 августа сообщает Министерство обороны России. По информации МО, катера были уничтожены ровно в полночь.



Напомним, в ночь на среду украинские беспилотники ударили по объектам Псковской, Брянской и Орловской областей.