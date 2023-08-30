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    Минобороны РФ: в Черном море ликвидированы четыре катера с десантом ВСУ

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    Самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал в Черном море четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до 50 человек. Об этом 30 августа сообщает Министерство обороны России. По информации МО, катера были уничтожены ровно в полночь.

    Напомним, в ночь на среду украинские беспилотники ударили по объектам Псковской, Брянской и Орловской областей.

    Атака на псковский аэродром стала самой масштабной в регионе с начала боевых действий. О пострадавших пока не сообщалось, известно, что в результате налета повреждены четыре самолета Ил-76. Небо над областью закрыто, все дороги, ведущие к аэропорту, блокированы.

    Всё самое главное об этом инциденте можно прочитать на «Фонтанке».

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    КатераДесант ВСУЧерноморский флот
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