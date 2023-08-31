Во Всеволожском районе женщина пошла в лес за грибами, а нашла беспилотник

Необычную находку принесла из леса дачница из садоводческого массива Лехтуси. Как стало известно «Фонтанке», утром 30 августа дама отправилась в соседний лес на прогулку.



Однако вместо подберезовиков и подосиновиков обнаружила в чаще БПЛА. По предварительным данным, беспилотник лежал на земле, аккумулятор находился рядом, но отдельно от «птички».



Женщина проявила сознательность и рассказала обо всем полиции. Более того, беспилотник она забрала из леса и принесла домой, чтобы лично сдать «куда надо».

