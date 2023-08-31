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    Во Всеволожском районе женщина пошла в лес за грибами, а нашла беспилотник

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    Необычную находку принесла из леса дачница из садоводческого массива Лехтуси. Как стало известно «Фонтанке», утром 30 августа дама отправилась в соседний лес на прогулку.

    Однако вместо подберезовиков и подосиновиков обнаружила в чаще БПЛА. По предварительным данным, беспилотник лежал на земле, аккумулятор находился рядом, но отдельно от «птички».

    Женщина проявила сознательность и рассказала обо всем полиции. Более того, беспилотник она забрала из леса и принесла домой, чтобы лично сдать «куда надо».

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    БПЛАЖенщина нашла беспилотник в лесуЛехтуси
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