Спикер Госдумы Володин поддержал идею повысить ответственность для самокатчиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею повысить ответственность для самокатчиков. По его словам, сейчас проблема ДТП с электросамокатами приобрела массовый характер, и власти будут прорабатывать варианты ее решения.

С 2019 года количество ДТП с электросамокатами увеличилось более чем в 40 раз, написал Володин в своем телеграм-канале. Недавно в Москве электросамокатчик сбил 5-летнего ребенка и скрылся, а пострадавшему потребовалась госпитализация. В Петербурге на минувших выходных 17-летний парень на электросамокате попал под машину во дворе и получил травмы средней тяжести.

«Если некоторое время назад это были отдельные случаи, то сейчас проблема приобрела массовый характер», — отметил депутат. В таких авариях страдают и сами самокатчики, и пешеходы, прежде всего — дети и пожилые люди. Решения предлагаются как радикальные — полный запрет проката электросамокатов, так и более умеренные, вроде ограничения их скорости или мест использования.

В других странах проблему тоже решают по-разному. Так, в Сингапуре на электросамокатах можно ездить только по велодорожкам, и нарушение карается штрафом в 2 000 сингапурских долларов (1 400 долларов США) или лишением свободы на срок до трех месяцев. В Нидерландах ввели жесткие требования к самим самокатам, а за езду на них по дорогам общего пользования штрафуют на 360 евро. В Японии для езды на электросамокате требуются права, а само средство передвижения нужно регистрировать и платить за него транспортный налог. В столице Франции Париже с 1 сентября вступает в силу полный запрет на прокат электросамокатов.

В России электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) с марта этого года внесены в ПДД. Накануне в Госдуму внесли законопроект, позволяющий муниципалитетам запрещать прокатные электросамокаты или ограничивать их скорость. Председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский заявил, что по парижской схеме полного запрета Петербург не пойдет.