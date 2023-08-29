Спикер Госдумы Володин поддержал идею повысить ответственность для самокатчиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею повысить ответственность для самокатчиков. По его словам, сейчас проблема ДТП с электросамокатами приобрела массовый характер, и власти будут прорабатывать варианты ее решения.
С 2019 года количество ДТП с электросамокатами увеличилось более чем в 40 раз, написал Володин в своем телеграм-канале. Недавно в Москве электросамокатчик сбил 5-летнего ребенка и скрылся, а пострадавшему потребовалась госпитализация. В Петербурге на минувших выходных 17-летний парень на электросамокате попал под машину во дворе и получил травмы средней тяжести.
«Если некоторое время назад это были отдельные случаи, то сейчас проблема приобрела массовый характер», — отметил депутат. В таких авариях страдают и сами самокатчики, и пешеходы, прежде всего — дети и пожилые люди. Решения предлагаются как радикальные — полный запрет проката электросамокатов, так и более умеренные, вроде ограничения их скорости или мест использования.
В других странах проблему тоже решают по-разному. Так, в Сингапуре на электросамокатах можно ездить только по велодорожкам, и нарушение карается штрафом в 2 000 сингапурских долларов (1 400 долларов США) или лишением свободы на срок до трех месяцев. В Нидерландах ввели жесткие требования к самим самокатам, а за езду на них по дорогам общего пользования штрафуют на 360 евро. В Японии для езды на электросамокате требуются права, а само средство передвижения нужно регистрировать и платить за него транспортный налог. В столице Франции Париже с 1 сентября вступает в силу полный запрет на прокат электросамокатов.
В России электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) с марта этого года внесены в ПДД. Накануне в Госдуму внесли законопроект, позволяющий муниципалитетам запрещать прокатные электросамокаты или ограничивать их скорость. Председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский заявил, что по парижской схеме полного запрета Петербург не пойдет.
По словам Володина, российские власти и дальше будут работать над законодательством, касающимся электросамокатов. «Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные. Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность, особенно в случаях, когда в результате его езды страдают люди», — написал он.