Муниципалитетам хотят дать право на запрет прокатных самокатов

Законопроект, внесенный 28 августа в Госдуму, предлагает дать право муниципалитетам запрещать прокатные электросамокаты или устанавливать ограничения на их скорость с согласия местных жителей. Автором законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Об этом пишет госагентство ТАСС со ссылкой на копию документа.



В нем депутат отметил, что количество случаев агрессивного вождения на прокатных электросамокатах возросло в последнее время, однако действующим законодательством не предусмотрена возможность для региональных или муниципальных органов власти ограничивать их использование.

