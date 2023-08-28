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    Муниципалитетам хотят дать право на запрет прокатных самокатов

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    Законопроект, внесенный 28 августа в Госдуму, предлагает дать право муниципалитетам запрещать прокатные электросамокаты или устанавливать ограничения на их скорость с согласия местных жителей. Автором законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Об этом пишет госагентство ТАСС со ссылкой на копию документа.

    В нем депутат отметил, что количество случаев агрессивного вождения на прокатных электросамокатах возросло в последнее время, однако действующим законодательством не предусмотрена возможность для региональных или муниципальных органов власти ограничивать их использование.

    Предлагается внести дополнения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с целью включения новых положений. Согласно этим положениям, вопросы ограничения скорости или запрета на использование прокатных средств индивидуальной мобильности в муниципальных образованиях будут решаться на местном уровне через проведение референдума. Их предлагается проводить в муниципальном районе, муниципальном или городском округе.

    Ранее «Фонтанка» писала, как в Смольном относятся к идее запрета прокатных самокатов. В центральных районах могут ввести новые ограничения, а в новых районах — самокат является полноценным участником транспортной системы, рассказали в комитете по транспорту.

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    СамокатЭлектросамокатЗаконопроектГосдума
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