Двух школьников сбили во дворах Петербурга за полтора часа. Один ехал на самокате, другой шел пешком

Двое несовершеннолетних пострадали под колесами автомобилей в Красногвардейском и Красносельском районах Петербурга вечером 27 августа. Оба ДТП произошли во дворах.
В 17:05 у дома 3 по проспекту Передовиков 48-летний житель Ленобласти, двигаясь на своем Ford Focus по внутридворовой территории, сбил 17-летнего парня, который ехал на электросамокате справа налево по ходу движения машины, стало известно «Фонтанке» 28 августа. После этого самокат наехал на стоявший без водителя Toyota Scion.
Одиннадцатиклассник в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану уха. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался за нарушения ПДД дважды, оба раза — за превышение скорости.
А в 18:33 у дома 7 по Театральной улице 30-летний местный житель, двигаясь по дворовому проезду на своем LADA XRAY, сбил переходившего проезжую часть пятиклассника. 11-летний подросток получил закрытый перелом голени и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля в этом году 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.