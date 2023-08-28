Двух школьников сбили во дворах Петербурга за полтора часа. Один ехал на самокате, другой шел пешком

Двое несовершеннолетних пострадали под колесами автомобилей в Красногвардейском и Красносельском районах Петербурга вечером 27 августа. Оба ДТП произошли во дворах.



В 17:05 у дома 3 по проспекту Передовиков 48-летний житель Ленобласти, двигаясь на своем Ford Focus по внутридворовой территории, сбил 17-летнего парня, который ехал на электросамокате справа налево по ходу движения машины, стало известно «Фонтанке» 28 августа. После этого самокат наехал на стоявший без водителя Toyota Scion.

Одиннадцатиклассник в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану уха. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля за 2023 год привлекался за нарушения ПДД дважды, оба раза — за превышение скорости.