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    Петербург не пойдет по пути Парижа. В ЗакСе запрет электросамокатов назвали «радикальной мерой»

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    Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что запрет электросамокатов в городе, как это сделал Париж, — радикальная мера. Спикер в своем телеграм-канале 28 августа назвал задачей властей — «не отнимать, а повысить комфорт и безопасность».

    «В новом парламентском сезоне вернемся к теме электросамокатов. Одни активно ими пользуются, другие ругают, но факт остается фактом: это средство индивидуальной мобильности не теряет популярности. Чтобы не эскалировать конфликт самокатчиков и пешеходов, работаем над новыми правилами», — написал Бельский.

    С 1 сентября вступает в силу запрет электросамокатов в Париже, это первый в Европе город, который принял такое решение.

    «На мой взгляд, это радикальная мера. Мы видим, насколько СИМ востребованы, поэтому задача властей здесь — не отнимать, а повысить комфорт и безопасность. Постараться сделать так, чтоб удобно было всем», — прокомментировал председатель парламента.

    Бельский отметил меры, которые уже действуют: это ограничение скорости, запрет передвижения на кикшеринговых самокатах по ряду улиц. Глава ЗакСа добавил: если этих мер недостаточно, их надо усиливать. По его словам, в городе обсуждается введение страховки и ограничений по возрасту для водителей самокатов, а также организация мест для парковки самокатов.

    «К рассмотрению готовится законопроект о создании организованной стоянки для арендованных самокатов, гироскутеров, моноколес. Предлагается закрепить список мест, где можно будет оставлять СИМ. Считаю, что это хорошая идея. Самокаты не должны произвольно валяться по всему городу и мешать проходу», — рассказал председатель Заксобрания.

    Осенью в Петербурге могут появиться первые знаки, запрещающие езду на личных электросамокатах на Дворцовой и Адмиралтейской набережных (знак 3.35, запрещающий передвижение на средствах индивидуальной мобильности). В будущем список таких улиц планируется пополнить.

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