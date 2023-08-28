Петербург не пойдет по пути Парижа. В ЗакСе запрет электросамокатов назвали «радикальной мерой»

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что запрет электросамокатов в городе, как это сделал Париж, — радикальная мера. Спикер в своем телеграм-канале 28 августа назвал задачей властей — «не отнимать, а повысить комфорт и безопасность».

«В новом парламентском сезоне вернемся к теме электросамокатов. Одни активно ими пользуются, другие ругают, но факт остается фактом: это средство индивидуальной мобильности не теряет популярности. Чтобы не эскалировать конфликт самокатчиков и пешеходов, работаем над новыми правилами», — написал Бельский.



С 1 сентября вступает в силу запрет электросамокатов в Париже, это первый в Европе город, который принял такое решение.

«На мой взгляд, это радикальная мера. Мы видим, насколько СИМ востребованы, поэтому задача властей здесь — не отнимать, а повысить комфорт и безопасность. Постараться сделать так, чтоб удобно было всем», — прокомментировал председатель парламента.



Бельский отметил меры, которые уже действуют: это ограничение скорости, запрет передвижения на кикшеринговых самокатах по ряду улиц. Глава ЗакСа добавил: если этих мер недостаточно, их надо усиливать. По его словам, в городе обсуждается введение страховки и ограничений по возрасту для водителей самокатов, а также организация мест для парковки самокатов.



«К рассмотрению готовится законопроект о создании организованной стоянки для арендованных самокатов, гироскутеров, моноколес. Предлагается закрепить список мест, где можно будет оставлять СИМ. Считаю, что это хорошая идея. Самокаты не должны произвольно валяться по всему городу и мешать проходу», — рассказал председатель Заксобрания.

