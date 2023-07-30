«Все хорошо не бывает». Беглов доложил Путину о трех «мегапроектах» в Петербурге

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Обсуждали крупные транспортные стройки.



О рабочей встрече сообщает сайт Кремля, стенограмма появилась на нем в первом часу ночи 30 июля. Встреча началась так:



— Как дела, Александр Дмитриевич?





— Владимир Владимирович, всё в порядке, всё хорошо.





— Ну ладно, всё хорошо не бывает.



После этого президент поблагодарил Беглова за подготовку к саммиту «Россия — Африка», чьи участники «все как один отметили отличное состояние города»



Беглов доложил о выполнении трех «мегапроектов» в городе. Первый — это Большой Смоленский мост. «Мы уже проходим экспертизу, в ноябре закончим, и уже в декабре мы приступим к строительству этого моста. Планируем завершить в 2027 году... Если появится время у Вас, с удовольствием пригласим Вас на закладку первого камня», — сообщил губернатор.



Второй — Широтная магистраль скоростного движения. «Работы тоже идут. Первый этап мы начали — это Витебская развязка. Несколько этапов, в 2030 году будем завершать. Здесь софинансирование: 50 процентов — бюджет Российской Федерации и 50 процентов — городской бюджет. Работы идут в соответствии с планом. Я тоже не вижу здесь каких-то проблем», — доложил Беглов.



Третий — трамвайная линия «Купчино-Шушары-Славянка», которая строится по концессии. «Это 13 миллионов пассажиров в год, большой объём — 21 километр, три моста, четыре путепровода, депо, 24 остановки, мы закупим 22 трамваев [на средства] Фонда национального благосостояния, как Вы поручили. Таким образом, и «Славянку», и Шушары, и Пушкин свяжем уже непосредственно с метро. По этому поручению мы уже тоже первую шпалу положили. Я думаю, всё будет в порядке, к 2027 году мы это выполним», — сообщил губернатор.



После этого Путин обратил внимание на «какое-то небольшое снижение» по объемам строительства в городе. «Оно связано с тем, что мы сегодня заставляем строителей сдавать жильё вместе с социальными объектами. Нет социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник — нет жилья. Вот такие правила на сегодняшний день действуют», — объяснил Беглов и обещал до конца года выполнить план по строительству.



Напомним, 28 июля в Петербурге завершился саммит «Россия — Африка», в котором принимал участие президент России. Многие делегаты остались до воскресенья, чтобы увидеть парад, приуроченный ко Дню ВМФ. Подробнее о нем — здесь.