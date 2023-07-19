В Кремле отреагировали на заявление президента ЮАР, что арест Путина равен объявлению войны России

Кремль не давал понять, что арест президента РФ Владимира Путина можно считать объявлением войны России, заявил 19 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, последствия посягательства на Путина всем очевидны, отмечает РИА Новости.
«Этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал», — заявил Дмитрий Песков журналистам во время ежедневного конференц-колла, комментируя слова президента ЮАР Сирила Рамафоса о том, что Россия дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны.
Представитель Кремля добавил: «В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно».
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Власти объяснили, что Россия, равно как США и Украина, не ратифицировала Римский статут, поэтому исполнять решение МУС не обязана.
В августе должен состояться саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, на который приглашена и Россия. Однако ЮАР ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана задержать Путина. Правительство ЮАР предлагало Кремлю вместо Путина отправить на саммит главу МИД РФ Сергея Лаврова. Однако Россия отклонила эту просьбу.