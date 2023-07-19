    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    750мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur102.03

    В Кремле отреагировали на заявление президента ЮАР, что арест Путина равен объявлению войны России

    1916
    17 комментариев

    Кремль не давал понять, что арест президента РФ Владимира Путина можно считать объявлением войны России, заявил 19 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, последствия посягательства на Путина всем очевидны, отмечает РИА Новости.

    «Этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал», — заявил Дмитрий Песков журналистам во время ежедневного конференц-колла, комментируя слова президента ЮАР Сирила Рамафоса о том, что Россия дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны.

    Представитель Кремля добавил: «В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно».

    В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Власти объяснили, что Россия, равно как США и Украина, не ратифицировала Римский статут, поэтому исполнять решение МУС не обязана.

    В августе должен состояться саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, на который приглашена и Россия. Однако ЮАР ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана задержать Путина. Правительство ЮАР предлагало Кремлю вместо Путина отправить на саммит главу МИД РФ Сергея Лаврова. Однако Россия отклонила эту просьбу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Кремль
    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close