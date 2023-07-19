В Кремле отреагировали на заявление президента ЮАР, что арест Путина равен объявлению войны России

Кремль не давал понять, что арест президента РФ Владимира Путина можно считать объявлением войны России, заявил 19 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, последствия посягательства на Путина всем очевидны, отмечает РИА Новости.



«Этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал», — заявил Дмитрий Песков журналистам во время ежедневного конференц-колла, комментируя слова президента ЮАР Сирила Рамафоса о том, что Россия дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны.