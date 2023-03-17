В Кремле прокомментировали решение Гааги выдать ордер на арест Путина: новости СВО за 17 марта

Суд Гааги заявил, что президент России «предположительно несет ответственность за военное преступление» kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 марта.

Почта Литвы приостановила работу с Россией Почта Литвы временно прекратила прием бандеролей и посылок в Россию, если не предоставить дополнительные сведения. Как пишет «Фонтанка», исключение распространяется только на отправку писем.

На сайте предприятия говорится, что мера введена в рамках санкций Евросоюза против России. Чтобы отправить посылку, необходимо предоставить дополнительные сведения о категории вложений.



Направляемая в РФ почта пересылалась Литвой через соседнюю Латвию.

Латвия запретила въезд SHAMAN'у и Надежде Бабкиной Рига запретила въезд в Латвию 35 гражданам России из-за поддержки СВО.

— Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 35 граждан Российской Федерации, поддержавших агрессию России на Украине, в список персон нон грата в Республике Латвия, — говорится в сообщении министерства иностранных дел страны. В список вошли бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, исполнители Ярослав Дронов (SHAMAN), Надежда Бабкина, Александр Маршал. Под ограничения также подпали телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Геворг Мирзаян, Ростислав Ищенко, Дмитрий Евстафьев, журналисты Михаил Шахназаров и Юлия Витязева. Въезд в страну для них запрещен на неопределенный срок.

Центры поддержки семей участников СВО откроются по всей России Центры поддержки семей участников СВО уже созданы во всех регионах России, сообщила в пятницу первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.



— Женщины, и не только беременные, женщины с детьми, мужья которых сегодня участвуют в специальной военной операции, — они во всех регионах находятся на плотном персональном сопровождении. По поручению президента сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции, — сказала она на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.



16 марта Путин поручил создать государственный фонд поддержки участников спецоперации. Фонд сможет обеспечить для них сложные и дорогостоящие виды медицинской и социальной реабилитации, позволит аккумулировать средства, выделенные на помощь участникам СВО и их семьям. У мобилизованных начались первые отпуска Мобилизованные приехали в свои первые отпуска. Домой прибыли двое мобилизованных из Карачаево-Черкессии — Бислан Хачуков и Адам Джегутанов, сообщает Минобороны РФ. Отпуск они собираются провести дома с семьей. Также ведомство отмечает, что военнослужащие провели «уроки мужества» в школах, где учились.

— Приехали, сказали: «У тебя с сегодняшнего дня отпуск, всё», — поделился Хачуков.



Мобилизованные уже успели посетить свои семьи и даже школы, в которых учились Минобороны РФ

Также в отпуск приехали мобилизованные из городов Приволжья. По словам мэрии Казани, в столицу Татарстана доставили военнослужащих из Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. В ближайшее время в отпуск в Казань прибудут следующие партии мобилизованных жителей города.

16 марта Владимир Путин дал поручение о предоставлении обязательного отпуска на две недели раз в полгода для всех участников СВО. В Минобороны отметили, что в плановые отпуска продолжают прибывать контрактники. Суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте суда. В материале на сайте международного суда утверждается, что оба «предположительно несут ответственность за военное преступление». Суд заявляет о незаконной депортации и перемещении детей «с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала решение суда, заявив, что для России оно не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.



— Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, — написала Захарова в своем телеграм-канале. Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают «возмутительной и неприемлемой».



— Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда, и соответственно любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными, — заявил он.

Фильмы Disney будут недоступны на сервисе Okko С 19 марта в онлайн-кинотеатре Okko будут недоступны фильмы студии Disney. Об этом говорится на сайте сервиса. Также будут недоступны проекты студии Fox — «Крепкий орешек», «Ночь в музее» и «Один дома».

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney. Так, до 19 марта будут доступны к просмотру мультфильмы «Вперед», «Лука», «Душа», «Мулан», «Тачки», «История игрушек», «Холодное сердце», фильмы «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Хроники Нарнии», сериалы Marvel «Агенты «Щ.И.Т.», «Агент Картер».

Zara окончательно закроет магазины в России Сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России. Об этом сообщает газета El País.

По информации издания, компания ждет завершения сделки по уходу с российского рынка, о чем они объявили в октябре 2022 года. Inditex планирует передать активы и права группе Daher. — После завершения договора купли-продажи в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex, — уточнили в компании.



В рамках соглашения Inditex оставила за собой право вернуться в Россию через договор франшизы.