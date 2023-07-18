Президент ЮАР: Россия ясно дала понять, что арест Владимира Путина будет объявлением войны

Арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России, и Москва ясно дала это понять. Об этом 18 июля заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет Bloomberg.
По его словам, Южная Африка не имеет возможности объявлять или вести войну с Россией и не желает этого делать. Рамафоса также отметил, что Международный уголовный суд (МУС) выразил обеспокоенность в связи «с ядерной угрозой со стороны России после выдачи ордера на арест».
Ранее Россия отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы на саммите БРИКС в августе российскую делегацию возглавил глава
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».