Президент ЮАР: Россия ясно дала понять, что арест Владимира Путина будет объявлением войны

Арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России, и Москва ясно дала это понять. Об этом 18 июля заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет Bloomberg.



По его словам, Южная Африка не имеет возможности объявлять или вести войну с Россией и не желает этого делать. Рамафоса также отметил, что Международный уголовный суд (МУС) выразил обеспокоенность в связи «с ядерной угрозой со стороны России после выдачи ордера на арест».

