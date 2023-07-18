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    Президент ЮАР: Россия ясно дала понять, что арест Владимира Путина будет объявлением войны

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    9 комментариев

    Арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России, и Москва ясно дала это понять. Об этом 18 июля заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет Bloomberg.

    По его словам, Южная Африка не имеет возможности объявлять или вести войну с Россией и не желает этого делать. Рамафоса также отметил, что Международный уголовный суд (МУС) выразил обеспокоенность в связи «с ядерной угрозой со стороны России после выдачи ордера на арест».

    Ранее Россия отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы на саммите БРИКС в августе российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина.

    Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».

    В августе должен пройти саммит БРИКС в ЮАР. На международное мероприятие приглашен Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что решение об участии президента России пока не принималось.

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    Комментарии 9

    Гость18 Июл 2023 в 19:48
    НАСИЛЬНО — НАСИЛЬНО, нареч. Против воли, силою. «Насильно мил не будешь.» погов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940
    +1−1
    Гость18 Июл 2023 в 19:47
    ЮАР . Ещё бы ей не радоваться. Различается только погодой, цветом, флорой и фауной. Остальное все ровненько , по показателям
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 19:46
    И охота ж ему с лета в зиму лететь.
    +0−0
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