В ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС

Россия отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы на саммите БРИКС в августе российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian, передает Bloomberg.

По его словам, предложения о переносе саммита в Китай отвергли Индия и Бразилия, а против предложения провести мероприятие в онлайн-режиме выступили все четыре страны. Машатиле добавил, что дискуссии с российским лидером по поводу его присутствия продолжаются.