В ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС

Россия отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы на саммите БРИКС в августе российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле в интервью газете Mail & Guardian, передает Bloomberg.
По его словам, предложения о переносе саммита в Китай отвергли Индия и Бразилия, а против предложения провести мероприятие в онлайн-режиме выступили все четыре страны. Машатиле добавил, что дискуссии с российским лидером по поводу его присутствия продолжаются.
«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», — сказал вице-президент ЮАР (цитата по Bloomberg).
Правящая партия Южно-Африканской Республики (ЮАР) в конце июня заявила, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».