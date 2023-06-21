Правящая партия ЮАР: Мы ожидаем визита Владимира Путина

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) ожидают визита президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил генсек правящей партии страны «Африканский национальной конгресс» Фикиле Мбалула, передает в среду, 21 июня, РИА Новости.

«Мы ожидаем прибытия Путина, и правительство занимается этим важным вопросом», — сказал он.



В августе должен пройти саммит БРИКС в ЮАР. На международное мероприятие приглашен Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что решение об участии президента России пока не принималось.



Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия исходит из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту России Владимиру Путину во время саммита БРИКС в августе, считая ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России юридически ничтожным.