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    Рябков: Москва ожидает, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту России на саммите БРИКС

    1969
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    Россия исходит из того, что Южно-Африканская Республика обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту России Владимиру Путину во время саммита БРИКС в августе, считая ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России юридически ничтожным. Об этом 15 июня заявил ТАСС замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что высшие должностные лица в мире пользуются иммунитетом от подобных преследований, о чем уведомили южноафриканскую сторону. Поэтому Москва полагает, что таким образом и будет организовано участие руководства России в саммите.

    В апреле правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе из МУС, объяснив это «пристрастностью суда в отношении к определенным ситуациям».

    В августе должен пройти саммит БРИКС в ЮАР. На международное мероприятие приглашен Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что решение об участии президента России пока не принималось.

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