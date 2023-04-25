Правящая партия ЮАР приняла решение о выходе страны из МУС

Решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда (МУС) приняла правящая партия страны «Африканский национальный конгресс» (АНК). Об этом 25 апреля заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, передает ТАСС.
Решение о выходе объяснили «пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям».
Представитель президента ЮАР уточнил, что для выхода из Международного уголовного суда требуется решение парламента. У «Африканского национального конгресса» в нижней палате большинство.
В августе должен пройти саммит БРИКС в ЮАР. На международное мероприятие приглашен президент РФ Владимир Путин.