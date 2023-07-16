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    Боевые действия

    Путин сказал, каким может быть ответ на применение кассетных боеприпасов Украиной

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    Россия оставляет за собой право на зеркальные действия в случае применения Украиной кассетных боеприпасов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    В опубликованном 16 июля в Telegram фрагменте интервью Путин говорит, что Россия до сих пор не применяла кассетные боеприпасы.

    «Не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали», — отметил глава государства.

    «Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — резюмировал он. И добавил, что у России достаточно таких снарядов.

    Как писала «Фонтанка», 13 июля Пентагон заявил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже находятся в стране. Это ранее прокомментировали глава Минобороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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