Шойгу: у России есть кассетные боеприпасы, и они гораздо эффективнее американских

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину Россия использует аналогичные средства поражения против ВСУ, передаёт 11 июля РИА Новости.



Шойгу также отметил, что решение американского руководства «повлияет на затягивание конфликта».



«У России на вооружении есть вся номенклатура кассетных боеприпасов, и они гораздо эффективнее, чем американские», — цитирует главу Минобороны РФ ТАСС.

В то же время глава военного ведомства заявил, что Россия воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов в СВО, хоть и не присоединялась к конвенции по ним.

