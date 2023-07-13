Пентагон: переданные Украине кассетные боеприпасы уже там

Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов, сообщает 13 июля РИА Новости.
По информации агентства, об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Наши кассетные боеприпасы уже там», — цитирует РИА Новости слова Симса.
Напомним, 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину Россия использует аналогичные средства поражения против ВСУ. Шойгу тогда добавил, что
А 12 июля перспективу применения ВСУ кассетных боеприпасов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры», — сказал он.
Представитель Кремля не уточнил, какими конкретно будут ответные действия.