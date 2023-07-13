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    Пентагон: переданные Украине кассетные боеприпасы уже там

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    Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов, сообщает 13 июля РИА Новости.

    По информации агентства, об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.

    «Наши кассетные боеприпасы уже там», — цитирует РИА Новости слова Симса.

    Напомним, 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину Россия использует аналогичные средства поражения против ВСУ. Шойгу тогда добавил, что ВС РФ имеет на вооружении всю номенклатуру кассетных боеприпасов, и они гораздо эффективнее, чем американские. В то же время глава военного ведомства заявил, что Россия воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе СВО, хоть и не присоединялась к конвенции по ним.

    А 12 июля перспективу применения ВСУ кассетных боеприпасов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры», — сказал он.

    Представитель Кремля не уточнил, какими конкретно будут ответные действия.

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