Кремль: использование Украиной кассетных боеприпасов меняет ситуацию

Россия будет вынуждена принимать контрмеры из-за использования Украиной кассетных боеприпасов. Об этом в среду, 12 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры», — сказал он (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля не уточнил, какими конкретно будут ответные действия. «Это исключительно прерогатива Министерства обороны», — добавил Песков.



Также пресс-секретарь главы государства назвал гарантии безопасности Украине от «большой семерки» ошибочными и опасными, потому что так G7 посягает на безопасность России. Кроме того, Дмитрий Песков назвал НАТО «наступательным альянсом», который несет агрессию и опасность.