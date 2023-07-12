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    Боевые действия

    Кремль: использование Украиной кассетных боеприпасов меняет ситуацию

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    Россия будет вынуждена принимать контрмеры из-за использования Украиной кассетных боеприпасов. Об этом в среду, 12 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Представитель Кремля не уточнил, какими конкретно будут ответные действия. «Это исключительно прерогатива Министерства обороны», — добавил Песков.

    Также пресс-секретарь главы государства назвал гарантии безопасности Украине от «большой семерки» ошибочными и опасными, потому что так G7 посягает на безопасность России. Кроме того, Дмитрий Песков назвал НАТО «наступательным альянсом», который несет агрессию и опасность.

    Ранее президент США Джо Байден подтвердил решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Он связал это с недостатком боеприпасов калибра 155 мм. Этот вопрос американский лидер также обсудил с премьером Великобритании Риши Сунаком, который отметил, что Лондон подтверждает приверженность конвенции о запрете кассетных боеприпасов, однако каждая сторона принимает решение самостоятельно. Британия считает, что американцев «вынудила Россия».

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину Россия использует аналогичные средства поражения против ВСУ.

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