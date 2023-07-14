На Кубани нашли тело подростка. Его унесло вместе с домом во время потопа

Следователи нашли в Туапсе тело 15-летнего Александра Комбарова, которого во время шторма унесло вместе с домом в Черное море, сообщили 14 июля в СК РФ по Краснодарскому краю.
Несовершеннолетний находился в доме вместе с 19-летней Ангелиной Комбаровой и 23-летней Екатериной Перевязко. Поиски последней еще продолжаются.
СК РФ по Краснодарскому краю
Также потоком воды смыло машину ВАЗ-2107, за рулем которого находился мужчина. На проселочной дороге в «Ниве» был найден мертвым еще один местный житель с признаками утопления. Еще один погибший — 73-летний мужчина, личность которого уточняется.
Несколько дней назад юг России оказался во власти мощного циклона, который на 4 дня подверг жизни россиян опасности. «Фонтанка» ранее рассказывала, как непогода омрачила отпуск семье из Петербурга.