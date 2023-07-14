На Кубани нашли тело подростка. Его унесло вместе с домом во время потопа

Следователи нашли в Туапсе тело 15-летнего Александра Комбарова, которого во время шторма унесло вместе с домом в Черное море, сообщили 14 июля в СК РФ по Краснодарскому краю.



Несовершеннолетний находился в доме вместе с 19-летней Ангелиной Комбаровой и 23-летней Екатериной Перевязко. Поиски последней еще продолжаются.