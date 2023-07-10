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    «Еле доплыли до дома». Петербурженка рассказала, как с семьей пережила потоп в Сочи

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    2 комментария
    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
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    Вместо палящего солнца Сочи встретил прибывшую из Петербурга семью дождем. Поначалу казалось, что ситуация под контролем, путь от вокзала не превратился в настоящий квест. О том, как эти сутки прошли для Ольги, ее мужа и двух детей, она рассказала «Фонтанке» 10 июля.

    Вечером 9 июля в поселке городского типа Сириусе начался сильный дождь, за час выпало около 50 миллиметров осадков. К утру 10 июля там подтопило 192 территории и домовладения. В пунктах временного размещения оказались 66 человек, 18 из них — дети, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    Сначала шел просто дождь.

    — Вчера в районе 22 часов вечера мы с семьей приехали в поселок Мирный, пока выходили из «Ласточки», начался небольшой дождь. Криминальным это не выглядело. Мы надели дождевики и пошли от станции к квартире, где остановились. Нам нужно было пройти минут 15 в сторону микрорайона Мирный, который впоследствии затопило. Сначала шел просто дождь, потом по дорогам вода потекла бурным потоком — вспоминает Ольга вчерашние события.

    Недолго прождав на возвышенности под мостом, семья решила сквозь потоки воды дойти до дома, потому что ситуация могла усугубиться.

    — В какой-то момент вода доходила до пояса. Тогда мы взяли ребенка на руки и в конце концов дошли до места проживания. Мы проходили «сухой» участок дороги, но непосредственно возле дома нам пришлось снова «окунуться». Сам дом затоплен не был, — рассказала Ольга.

    Дома петербуржцы обрадовались, что наконец добрались до сухого места — Ольга поселилась с семьей на третьем этаже. Однако приключения на этом не закончились. Пока туристы мылись и заряжали телефоны, за окном апартаментов вовсю уплывали припаркованные автомобили. Обессиленные водители даже не пытались сесть в машину, чтобы попытаться хоть что-то предпринять.

    В районе часа ночи отключилось электричество. Спустя какое-то время — воду. Утром вода постепенно спала, но перед домом, где остановились петербуржцы, она оставалась на месте.

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    В это время по улицам Сириуса проплывали спасатели МЧС. Они вывозили людей и передавали еду и воду без ограничений всем, кому она требовалась — об этом жителей оповещатели через громкоговорители. Ольге с семьей удалось добраться до сухого места через соседнюю территорию, после чего они уехали на такси.

    — В соцсетях прочитала, что администрация вывесила номер телефона, куда можно обращаться в кризисной ситуации, и что окрестные отели «Сириус» «Омега», «Дельта» и «Гамма» предлагают размещение. Я позвонила в отель, назвала свой адрес. И они сказали, что разместят нас, поскольку мы находились на затопленной территории. Так как мы снимали апарт-отель, потребовался договор, который подтверждал пребывание на затопленной территории. В итоге отель предоставил нам двухместный номер, сейчас ужинаем. Поэтому считаю, что власти сработали на высшем уровне, — рассказала Ольга.

    Сейчас в городе ездят машины, работают магазины, на набережной работает кафе.

    — Сейчас в городе ездят машины, работают магазины, на набережной работает кафе. Купание, разумеется, запрещено, но люди подходят к берегу, смотрят на волны. То есть, остальная часть города, кроме той, которая расположена в низменности, живет своей жизнью, — заключила петербурженка.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга

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