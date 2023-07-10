Юг России заливает. Перекрыта Транскавказская магистраль, рейсы из Сочи в Пулково задерживаются

Непогода обрушилась на южные регионы России. Перекрыта Транскавказская автомагистраль, соединяющая Южную Осетию и Россию, сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. В аэропорту Сочи отменили несколько вылетов. На онлайн-табло Пулково есть информация о задержке двух сочинских рейсов, которые должны были прибыть ночью.
Два поезда в Абхазию из Москвы и Санкт-Петербурга остановлены в пути из-за закрытия железнодорожного участка Гагра — Цандрипш, заявили в РЖД.
По данным оперштаба Кубани, в результате сильных дождей подтоплены около 150 придомовых территорий и 13 улиц на федеральной территории Сириус, в пункты временного размещения переселят 54 человека. В посёлке Мирный выпало 50 мм за 1 час.
В Адлере перекрыто движение на трассе А-147. Там работали тревожные сирены, течение настолько сильное, что сносит машины. В Хосте смыло десятки автомобилей. По данным ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, на метеостанции Адлера за минувшую ночь зафиксировано 67 мм осадков, а в Имеретинке выпало 159 мм дождя. «Такие значения превышают полторы месячных нормы июля (159%)! А ведь по географическим терминам — это Имеретинская низменность», — отмечает Леус.
Из-за сильного ветра временно остановлена работа Керченской паромной переправы, сообщает министерство транспорта Крыма.